香港瑞思酒店再被追租　業主入稟要求收樓

位於香港仔的香港瑞思酒店，再被業主指控欠租。業主於昨日（25日）入稟高院原訟庭，指酒店由去年7月起欠租。它之前已兩度興訟追討，首案更已獲判勝訴，但酒店方面始終未有還款。而近月所欠之租金差餉又再累積至超過1690萬港元。今次業主除追款外，更要求收回物業。

本案原告中煒有限公司，兩名被告分別為香港瑞思酒店管理有限公司及史進。原告在入稟狀表示，它是石排灣道47號（下稱物業）的註冊業主。它在2018年3月與首被告簽訂10年租約，由同年2月1日起將物業租予被告，租期至2028年1月31日。首5年租金為每月250萬港元，後5年調升至270萬港元。此外，被告亦要負責繳交差餉。而次被告則是首被告的擔保人。

原告現在表示，首被告由去年7月起沒再交租金及去年9月起的差餉。原告在去年11月及今年3月曾兩度入稟，分別追討去年7至11月，及去年12月至今年2月的欠款。

原訟庭已在今年6月判定原告在去年11月的案件勝訴，不過首被告至今都沒有遵循判令還款。原告今次第三次入稟，則是追討今年3月至8月的欠租及差餉逾1692萬港元，此外原告同時要求被告遷出物業，將之交還原告。

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