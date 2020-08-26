消息指逾20間官校被徵作檢測中心　師生出入校園憂染疫

政府9月1日展開全民檢測，並會在全港各區設立社區檢測中心。消息指，超過20間官立學校將設全民檢測採樣中心，其中皇仁書院是其中1間。皇仁開學後會以遙距教學，老師或需回校實時授課，學生要回校遞交呈分功課，有師生擔心回校有感染風險，亦不滿校方至今未有交代安排。另有消息指，位於南區的香島道官立小學亦被徵用作檢測中心，東網正向相關學校及教育局查詢。

灣仔區議會主席楊雪盈指，皇仁書院校友向其透露，該校校長昨日收到政府通知被徵用作社區檢測中心，除了學校禮堂外，多間課室都會被徵用，她擔心開學後有同學需回校交呈分功課，難以做到「零見面」，擔心會有感染風險；她又指，「政府發信去官校，官校都好難 say no」，惟至今皇仁書院學生仍未收到校方通知。

民主黨南區在社交媒體上表示，收到居民通知，指香島道官立小學校長通知家長，該校將於9月1至14日被徵用作檢測中心。香島道官立小學未就事件正面回應，僅指待教育局公布。

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