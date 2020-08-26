網民熱話：力數除罩家庭巴士3宗罪　網民圖公審反被圍插？

巴士上不准飲食人人皆知，更何況疫情期間要戴上口罩，但有人在網上圖「公審」違規人士，反而被人圍攻？昨日（25日）有人在社交平台上貼文，力數在巴士上遇的一家三口3宗罪，包括發出噪音及除下口罩飲汽水，不過本來尋常的「公審」，網民卻轉而把矛頭指向發文的事主。

網民在Facebook 群組「巴打絲打Facebook Club」內上載於58x巴士車廂拍攝的相片及影片，片段中是一男兩女的三口家庭坐在下層，佔據四人對座座位。貼文中，事主力數該家庭的3宗罪，包括將多個環保袋擺放地上；行車途中大聲談話及收拾膠袋內物品，發出噪音、任由電話響得久很大聲才接聽、接電話後大大聲講電話；最後有人更除下口罩飲汽水。

雖然有網民直指該家庭行為「無品」，甚至坐姿及「除罩」行為，亦欠缺公德心及防疫意識；但有網民卻「突破盲點」，指事主發貼狠批該家庭，只因為「諗住上車補眠」，結果令到他「一分鐘都瞓唔到」，認為他要求不合理，「搭巴士又要靜，不如自己揸車啦」、「奉旨就你瞓覺？」，甚至有人搞笑稱：「唔通巴士都要靜音車廂？」

網民有話說：

Martin Chan：飲啖嘢，使唔使公審？

Kit Lopes：如果就咁睇條片的話，你都容忍唔到，好難喺呢個世界生存

Kit Ip：搭的士囉

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020