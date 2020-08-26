僱員再培訓局9月恢復課堂　涉及564項課程

受新冠肺炎疫情影響，全港學校停課，部分改為網上教學。僱員再培訓局宣布，9月1日起分階段及有秩序地恢復面授課堂，先行恢復沒有或較少肢體接觸的課堂，涉及564項課程，當中包括237項「特別愛增值」計劃2的課程。

再培訓局表示同時會繼續推行網上學習安排，現時提供約240項網上課程，學員可選擇遙距上課。該局鼓勵培訓機構以小班復課，並先行恢復在停課前未完成的班別，然後才陸續開辦全新班別。該局又提醒培訓機構，必須具備復課的條件，並遵守相關要求，嚴格執行一系列預防感染措施，該局會加強監察及巡查。

視乎首階段恢復面授課堂後的情況及疫情發展，再培訓局會檢視進一步恢復更多課程的可行程度，適時公布。

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