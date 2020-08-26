蓮塘香園圍跨境貨運啟用　貨車率先過關

蓮塘/香園圍口岸今日(26日)下午4時通關，暫時只開通跨境貨運服務，初期貨運通關時間為每日上午7時至晚上10時。有貨運業工會及商會安排6輛跨境貨櫃車率先試行，其中3輛已順利通關，過程約1個小時，另有3輛正等候辦理手續。有跨境司機指因應新冠肺炎疫情，通關時需作健康申報，惟內地健康碼系統中，仍無蓮塘/香園圍口岸作選項登記，擔心過程受阻。

下午3時52分左右，有警車在關口作最後檢查，有職員打開關口閘門，一輛白色的小型貨車率先過關，並陸續有多架大型貨車駛入，現場有交通警員指揮，過程順暢。

貨櫃運輸業職工總會安排數名司機駕駛貨車測試新關口，其中一名有份測試的司機廖先生說，在填寫健康申報時，因系統無蓮塘/香園圍口岸作選項，感不知所措。他又擔心，若隨意填寫其他口岸，會被視作虛報資料，出現防控等問題，會被內地部門追究，故現時不敢填寫申報資料。

廖於測試後指，過程大致暢順，健康碼無新口岸申報的問題亦已解決，惟可能因器材太新，職員磨合方面未夠熟練，過關手續較其他關口慢2至3分鐘。另一司機鄧先生指，香港的關口前無掉頭位置，若抵達時發現申報資料出錯或行程有變動，亦需要先過關再作處理，建議港府可在關口前加設掉頭位置。

該會主席陳迪手則稱，新口岸通關後業界可做到「東進東出」，更方便前往內地粵東地區。早前工會在運輸署安排下，曾以貨車試行，發現口岸設有9個過關口，過關後會合成兩條行車線，擔心出現擠塞，工會已向兩地部門反映。

他指，因內地牌頭運輸公司事前無為有關貨車司機備案，即未向廣東省公安廳為貨車司機申請使用該口岸，故有司機在內地關口受阻。他指因口岸剛通關，當局宣傳亦不足，建議業界可主動了解內地公司是否有為相關貨車備案，以避免阻滯。

蓮塘/香園圍口岸為香港及深圳之間第7個陸路口岸，政府指初時只有貨運服務；至於客運設施方面，會因應疫情發展和跨境防控措施檢視情況，適時開通。

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