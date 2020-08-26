荃景圍體育館作新冠病毒檢測站　9成受訪居民反對

政府將於9月展開全民自願參與的「普及社區檢測計劃」，荃灣荃景圍體育館將成為其中一個新冠肺炎病毒檢測站。有荃灣區議員以網上問卷調查收集愉景及荃景區居民對荃景圍體育館作全民檢測站的意見，當中9成受訪居民表示反對。

有關民調由荃灣區議員劉卓裕進行，共收到333份回覆，結果顯示有八成九受訪者表示不會參與全民檢測，9成受訪者反對荃景圍體育館作為檢測站。至於市民的擔心程度，1分為完全不擔心，5分為非常擔心，回應所得的平均分為4.56分。劉認為，民調反映普遍居民均非常擔心荃景圍體育館成為檢測站。

劉表示，體育館鄰近大型商場及巴士總站，接近民居，若政府堅持使用體育館作檢測站，應限制檢測站的人流至不多於300人。劉又稱，荃灣區議會已去信當區民政事務專員，表示荃灣區不需設立全民檢測站。

另一荃灣區議員劉志雄認為，全民檢測並無必要，指檢測並非一勞永逸，更有機會造成個人基因資料外洩。

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