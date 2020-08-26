警拘16人涉暴動及妨礙司法公正罪　稱7.21非無差別襲擊

警方今早（26日）就去年元朗721事件突擊拘捕16人，當中包括民主黨議員林卓廷和許智峯，新界北總區刑事總部高級警司陳天柱表示，他們分別涉及去年7月6日屯門光復遊行後強行刪除手機資料案，以及去年7月21日元朗站暴動案。

陳天柱表示，元朗721事件，警方共拘捕13人均涉暴動罪，其中一名被捕人為姓林議員、銀行副總裁、社工、倉務員、廚師及報稱無業等，當日721事件分成四部分，下午3時左右於鳳悠北街、雞地；同晚10時40分於元朗西鐵站襲擊；以及凌晨發生於英龍圍及南邊圍附近打鬥事件。

陳又指，當晚有兩段直播片段聲稱拍攝當晚元朗西鐵站情況，當中有片段曾經中斷，看不到全面事實；亦有傳媒片段只拍攝其中一邊情況和加上旁述，令人誤會事件屬於「無差別襲擊事件」。經過警方調查後，所有警黑勾結指控均屬子虛烏有，以及想污名化警方。他指事件並非「無差別襲擊」，又形容雙方在元朗站大堂對峙期間，是「勢均力敵，旗鼓相當」。

至於7月6日屯門公園發生光復遊行，遊行後有大量人士杯渡路和屯門警署位置於晚上9點包圍一名男子，指該名男子曾以手機拍攝示威者，要求將有關圖片和片段删除。其後有人聲稱協助介入，提出上述要求，然後有人強行將電話搶去並删除資料。

警方今早就此事先拘捕4人，分別兩名姓林及許的議員、一名姓曾的廚師，以及一名姓鍾的女社工；其中兩名議員涉企圖妨礙司法公正，姓曾的廚師涉非法集結，而姓鍾的女社工與姓許的議員則涉及不誠實取用電腦罪，以及刑事毀壞罪。

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