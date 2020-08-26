11歲女童遭欺凌案　兩認罪少年願指證同案

11歲女童疑遭童黨勒索2萬港元但無力支付，遭童黨用鎅刀割傷，又被綁在柱上施襲，更在殘廁內被拍下裸照。警方事後拘捕10名男女童，控以他們有意圖而傷人和勒索等16罪。其中兩名男被告認罪，原定今（26日）在粉嶺法院判刑，惟他們均表示願意協助控方頂證其餘被告，只是負責案件的督察仍未跟進，裁判官遂將判刑押後至9月10日，並要求督察屆時到庭交代。

辯方求情指，兩名男童是15歲的第四被告因誤交損友而犯案，報告顯示他態度正面，深感後悔，不會再犯；13歲第十被告還押期間亦表現良好，他們均希望法庭判監管令。

此外，兩名被告早前認罪後均表示願意上庭作供協助控方，而控方亦已將兩人意願轉告警方，但不知警方有否跟進。

案情指，11歲的X於今年3月10日，先遭人電話勒索，她拒絕付錢後遭兩名男被告拳打腳踢，更被綁在柱上勒索2萬元。X表示無力支付，第四被告等人遂襲擊她，更將煙灰彈向她的頸令她受傷。她之後被押往商場殘廁拍下裸照，照片更並轉發。

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