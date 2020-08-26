12隻走私狗仍遭扣查　議員促善待及盡快交回主人

海關連同警方於上周五(21)晚，在大嶼山以南搗破一宗走私案件，檢值3,700萬港元貨物及12隻植有晶片、被困在狹窄膠籠的狗隻，相信有狗主北上避疫，既想與分隔兩地的愛犬重逢，又想避開寵物入境申請及檢疫的複雜程序，無奈下疑透過走私將犬隻運回內地團聚。

現時有關狗隻交由愛護動物協會照顧，但有指既然該些狗隻植有晶片，當局可憑晶片資料追蹤狗主，出於善待動物的原因，牠們完成基本調查及拍照取證後，當局應該將其交回主人或主人的親友照料，讓其有更好的生活環境，不應被長期圈養，令寵物可能出現患病或抑鬱等不測情況。

立法會議員葛珮帆表示，在任何情況下，狗隻都不應被當作貨物，甚至走私到其他地方，因為過程中沒有保障，而且有機會令狗隻擔驚受怕，造成陰影。雖然案件涉及刑事，有關狗隻被當證物扣查，但她希望執法部門盡快完成搜證過程，並聯絡相關狗主，盡快完成程序以便讓主人取回愛犬。

葛珮帆又稱，雖然12隻狗暫時由愛協負責照顧，惟狗主現時可能身處內地，有關部門難以與狗主取得聯絡，而且狗主有機會被控告虐待動物，經過一段時間後，有關狗隻可能將被當作棄犬處理，她擔心狗隻未來的命運，希望有關部門及愛協盡快向公眾交代處理有關狗隻的安排。

執業大律師陸偉雄表示，雖然相關狗隻已經裝設晶片，但晶片並非絕對性，牽涉其他可能，例如狗隻可能轉送他人，但未有更改登記的主人資料等，而在法律上亦不可以僅作拍照取證，便將證物發還，必須等待所有法律程序完成，狗隻才可以歸還主人。即使狗主曾經報失狗隻，在案中亦不涉及串謀走私，同樣不能例外，只能為愛犬無辜被殃及自嘆倒楣。

陸偉雄續指，由於狗隻始終需要人照顧，執法部門又非專長管理，故此交由愛協負責已屬最好的選擇。倘若狗隻在愛協適應不良或罹患疾病，甚至在過程中不幸死亡，除非能夠證明照顧過程中有疏忽，否則只能視為執行公務中的不幸事件，難以追究索償。

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