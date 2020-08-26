俄羅斯爆高致病性H5禽流感　食安中心停禽類產品進口

俄羅斯爆發高致病性H5禽流感，食安中心即時暫停進口有關地區禽肉及禽類產品。

世界動物衞生組織通報指，俄羅斯鄂木斯克州爆發高致病性H5禽流感。為保障香港公眾健康，食物環境衞生署食物安全中心今日(26日)宣布，已即時指示業界暫停從該地區進口禽肉及禽類產品，但香港目前與俄羅斯只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制。

中心指，已就事件聯絡俄羅斯當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

根據政府統計處的資料，今年上半年本港從俄羅斯進口約140公噸冷藏禽肉。

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