130萬金行劫案　耆英兄弟接贓同被判囚

深水埗一間珠寶金行去年3月遭獨行匪劫走值逾130萬港元金飾，警方事後拘捕一對替劫匪保管賊贓的耆英兄弟，並起回共75萬港元失竊金飾。該對兄弟早前在區院承認一項處理贓物罪，今（26日）分別被判囚26及20個月。

兩名被告依次為兄長陳玲佳（70歲）和弟弟陳玲昌（65歲），辯方早前求情指首被告不知有搶劫發生，只愚蠢地答應替人保管金飾，貪圖望對方會給他報酬；而次被告更只是為幫助兄長，並不知道劫案事情，亦在案中沒有得益。

法官判刑時指，首被告與搶劫事件有緊密聯繫，而搶劫案情節嚴重，失竊金飾價值亦高，是為加刑因素，但考慮到他的年紀及身體情況，最後判他入獄26個月；而次被告在案中角色被動，則被判入獄20個月。

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