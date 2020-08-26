袁國勇發現廣譜抗病毒肽　可對抗新冠病毒

新冠肺炎疫情肆虐全球，香港大學微生物學系再發現新型廣譜抗病毒治療方案，一種廣譜抗病毒肽P9R證實可對抗至少6種呼吸道病毒，包括新冠肺炎、甲型H1N1、禽流感甲型H7N9、鼻病毒、沙士及中東呼吸綜合症。研究團隊指出，P9R可直接結合病毒，抑制病毒生命周期，若用作廣譜抗病毒制劑，日後或能用於對抗新興病毒。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇的團隊發現，抗病毒肽P9R對酸性依賴型病毒表現出有效的抗病毒活性，包括抑制新冠肺炎。在早前動物實驗中證實，P9R可有效保護小鼠免於受流感病毒感染，團隊用低劑量的抗病毒肽作病毒培養後，亦無發現耐藥突變體。研究證實，P9R直接結合病毒，並抑制宿主細胞的內體酸化，而內體酸化是病毒生命周期中的關鍵步驟。

袁國勇的團隊上周已發表另一種新型廣譜抗病毒治療方案，一種小分子化合物「鄰氨基苯甲酸」（ACA）可降低病毒複製能力，能有效及快速抑制多種病毒，作為治療新冠肺炎等病毒的廣譜抗病毒藥物新策略。

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