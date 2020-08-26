政黨促加碼全民派2萬元　倡放寬食肆晚市至午夜12時

新冠肺炎疫情持續影響香港經濟，政府日前決定推出第三輪防疫抗疫基金。有政黨今日(26日)表示，要求政府向市民加碼派發2萬港元資助，設立失業援助及就業不足津貼等，幫助因疫情而失業的人士，以及向飲食業與其他受影響處所提供補助，另外亦建議放寬食肆晚市營業至凌晨12時，並增加至4人一枱。

公民黨成員兼議員譚文豪指，政府早在推出第二輪抗疫基金時，已設有80億港元撥備基金，實不需再經由立法會進行審批，認為政府可加快推出第三輪抗疫基金。他指疫情下，市民收入大減，政府應再向全民發放現金資助，並由上次的1萬港元加碼至2萬港元。

他又稱，由於現時保就業計劃無法確保僱主不會強制僱員放無薪假，或被扣薪，是「只保僱主，不保僱員」，亦有酒樓要求僱員放無薪假，建議政府應重新考慮設立失業援助與就業不足津貼，為今年1月尾爆發疫情時被解僱的市民提供資助，每月上限為1.5萬港元；以及向1月23日起被扣一半或以上薪金，或每月需放取2星期或以上無薪假的市民，提供每月上限為8000港元的津貼，兩項措施最長維持半年。

「香港中小企食店聯盟」召集人林瑞華指，疫情至今飲食業常要為政府「埋單」，一直受剝削，現時已到生死關頭，他認為政府雖公布將食肆晚市營業時間放寬至晚上9時，但仍未能幫助業界，他建議政府放寬食肆晚市營業至凌晨12時，並增加至4人一枱。

他又建議政府應再度為飲食業界提供資助，視乎所持食物牌照，提供8萬至20萬港元的資助，與首輪防疫抗疫基金看齊，並向每間食肆提供每個月一半的租金資助，為期3個月，並透過稅務減免，為業主提供減租誘因，預計措施可為食肆未來一季減免90%租金支出。

該黨亦希望政府為其他被停業的處所提供一定援助，並盡快在可行情況下局部重開，以及向自僱人士，如從事私人教育、藝術教育、教車師傅、理髮等行業，提供每個月6000港元的資助，為期最多6個月。

另外，該黨同時在今天向政務司司長張建宗發公開信，當中提及10個有關政府抗疫措施的疑問，包括豁免人士檢疫、全民檢測與「康港碼」等措施，期望司長可以在星期五(28日)召開立法會內務委員會前作出書面回應。

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