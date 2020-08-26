搭棚工認香島中學外噴口號　願賠償保釋候判

22歲搭棚工人謝賢彬，今年4月先後到天水圍香島中學外牆以及附近公廁噴漆塗鴉，被控兩項刑事毀壞罪。案件原定今（26日）早於屯門法院開審，但他決定認罪，裁判官先索取被告的感化及社會服務令報告，押後至9月11日判刑，期間他獲准保釋。另外裁判官亦頒下賠償令，要被告賠償5284港元。

案情指，今年4月18日晚上近11時半，警方在天水圍進行反刑事損壞行動，發現被告與另一人在香島中學外各手持一支噴漆，遂展開追捕。

最終被告被截停，警方在他身上找到3支噴漆，他遂承認在附近公廁外牆亦有塗鴉。警方於香島中學及附近公廁牆上發現噴上「加入我哋和你噴」等口號。

辯方求情指，被告任職搭棚工人，其父早已過身 母親患精神病，他是家中唯一經濟支柱。辯方又指被告一時衝動犯案，事後又主動承認犯罪，更招認於公廁牆上的塗鴉有關，希望法庭輕判。

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