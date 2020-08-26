中學生憑AI盲人拐杖獲獎　科技公司開發來年面世

香港大學與微軟合辦STEM教育國際研討會，去年憑AI盲人拐杖勇奪最具創新性獎的得獎隊伍，其中兩名成員為香港的中學生，他們的設計獲初創人工智能公司青睞，改良設計並開發產品。團隊7名學生均能在該公司實習，拐杖有望明年中面世，為失明人士導航、指引路向，鼓勵他們走入社區。港大指出，這是首次有學生作品有望推出市場，今年中學生的作品相當出色，相信會獲企業發掘。

獲獎團隊成員遍及印度、土耳其、內地等，成員之一的寶血會上智英文書院中四生蘇穎嵐說，去年5月分組後，隨即與組員構思，鎖定視障人士為產品的使用對象；來自土耳其的隊員有朋友為失明人士，成為他們的「盲公竹」，讓他們能更深入了解失明人士生活上的種種不便。

拔萃男書院中四生黃子晉續稱，他們設計的拐杖將超聲波導航、平安鐘和AI私人助理融合，猶如有人陪住失明人士走路，為他們解難。黃又希望能拐杖能有數十個語音功能，幫助到更多失明人士。

將設計投入生產的願景人工智能公司的行政總裁蔣卓男說，雖然產品設計有不足之處，不少技術亦超越中學生的能力，但會將學生們構思實踐，學生們能想到他們忽略的事。