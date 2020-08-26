持刀到議員辦事處鬧事　男子恐嚇刑毀囚13周

七旬漢因政見問題屢次到元朗某區議員的辦事處鬧事，持生果刀恐嚇該議員及其女助理，也撕毀印上自己容貌的海報，他今天（26日）在屯門法院承認2項刑事死嚇及2項刑事毀壞罪，裁判官指被告持刀到現場，明顯是早有預謀，非一時衝動，監禁是唯一合適判刑，因此判被告監禁13周，另要被告賠償300港元。

控方未有在控罪書披露涉事區議員及其女助理的名字，僅以男子Y及女子X稱呼他們。案情指，被告於今年6月5日到天水圍涉案議員辦事處，X見到被告在辦事處外用黑色筆塗鴉，遂拍下被告相片。同月15日，被告攜同一個盛載透明液體的破璃樽及生果刀，再到該辦事處，並恐嚇X稱：「用鏹水淋你」。

翌日，被告再到該辦事處，撕毀牆上的海報，而該些海報上有被告的樣貌。有職員上前阻止，但被告用刀威脅說：「信唔信我用刀捅你。」被告最終被警方拘捕。

辯方求情時指，被告過往曾多次中風，身體狀況欠佳且靠政府的老人津貼維生。辯方指被告因政見問題而犯案，事發至今已還押有一段時間，被告已得到教訓，故希望可判處感化。惟裁判官認為案情嚴重，監禁是唯一合適判刑，故最終判監13周，並要被告賠償300港元。

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