安老院舍外勞遭剋扣70萬元工資　工會斥勞工處巡查不足

陸頌雄(右二)及鄧家彪(右一)收到3名外勞員工求助，合共被剋扣約70萬港元薪金。(陳嘉順攝)

本港有安老院舍聘請大量外勞員工，部分院舍負責人更剋扣外勞員工薪金。有工會今日(26日)指早前收到3名外勞員工求助，稱合共被僱主剋扣約70萬港元薪金，工會斥勞工處巡查次數不足，促政府立即檢視外勞政策。

勞工界議員陸頌雄稱，有安老護理院舍以人手短缺為由，透過「補充勞工計劃」輸入大量外勞，但由於外勞文化水平不足、人生地不熟，容易被僱主剋扣工資。陸指,部分護老院刻意違反計劃中有關聘請外勞與本地員工比例的規定，批評勞工處未能有效巡查，導致問題惡化。

勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪指，外勞在本地處於弱勢，部分更需僱主提供住所，或難以承擔追討拖欠薪金的訴訟費而「吞聲忍氣」。他批評社會福利署沒有避免剝削勞工等問題發生，批評署方人手比例不合時宜，並促勞工及福利局局長羅致光盡快修例及檢討政策。

工聯會建議政府嚴懲違規的院舍負責人，禁止申請補充勞工計劃，以及在失業率高企的情況下，暫停新的補充本地勞工計劃。工會又指，勞工處應加強巡查院舍的次數，為外勞提供權益簡介課程。工會將於下月與羅致光及勞工處會面，以跟進相關政策。