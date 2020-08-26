品學兼優男生認藏武候懲　承諾不再破壞法治

去年11月3日網民發起7區集會活動，當日在沙田新城市廣場外百步梯位置，有警員目睹數名人士正在更衣，遂上前截查。兩名分別為14和15歲的男童，分別涉嫌管有雷射筆及錘子噴漆等被起訴。案件今（26日）午在沙田法院再訊，其中15歲被告承認管有攻擊性武器及管有物品意圖損壞財產兩項罪名，獲保釋至9月16日，等候被告的感化及社會服務令報告後判刑。而14歲被告則否認控罪，案件排期於11月23日在沙田法院少年法庭開審。

15歲男被告承認於去年11月3日，在沙田新城市廣場外近沙田大會堂廣場，管有一支雷射筆及一個錘子。14歲首被告則否認於同日同地點，管有一支雷射筆、一個錘子及一罐噴漆。

辯方求情指，15歲被告正準備升讀中五，其父母今日亦有到庭旁聽支持。辯方指被告性格文靜內向，課餘亦只會上網及參加電競活動，他是受到社會氛圍影響，才一時做錯決定犯案。

辯方並呈上由學校社工、校長及訓導主任所寫的求情信，社工形容被告品格端正守規，尊師重道，成績優異，並承諾會繼續輔導他，肯定他不會再犯。被告則在自撰的求情信中，表示明白年少無知並非藉口，希望藉回餽社會補償錯失，承諾不會再破壞社會法治。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020