學生承認燒垃圾桶宣洩不滿　還押候判

今年3月港鐵太子站831事件半周年，有示威者再到太子和旺角一帶聚集堵路，期間一名男學生被指焚燒垃圾桶，他今（26日）在九龍城法院承認縱火罪。法庭下令被告還押至9月16日，等候其感化官、社會服務令、更生中心、勞教中心、教導所及青少年罪犯評核委員會報告後判刑。

現年18歲被告莊通才，報稱是學生。控罪指他於今年3月1日，在旺角花園街和豉油街交界用火損壞一個香港政府的垃圾桶。

案情指，當日凌晨12時許，有人在案發現場聚集及焚燒垃圾桶，期間有警員看見被告將一把雨傘扔向一個正在焚燒的垃圾桶，隨即尾隨着他，並在同僚協助下將他拘捕。被告警誡下承認把雨傘扔入垃圾桶，目的是想加強火勢。

辯方求情指，被告是對政府感到失望，一時衝動才會犯案；他扔雨傘事實上無助火勢，且火頭不是被告所起，希望法庭考慮到被告認罪予以輕判。

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