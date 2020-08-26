康宏子公司入稟　要求取消出售Nippon Wealth業務交易

上市公司康宏環球透過子公司與日本新生銀行（Shinsei Bank）合作，在香港成立一間 Nippon Wealth Limited，在香港經營有限制牌照銀行業務，但雙方對業務有分歧。康宏聲稱Nippon Wealth董事會於今年1月決定以4870萬港元，將其借貸業務售予由新生銀行提名的買家，比康宏認為最低合理價錢8500萬港元少了一半。康宏於昨天（25日）已就事件入稟高院要求取消該交易，並就事件索償。

原告 Convoy International Holdings Limited是康宏環球全資擁有的公司，10名被告包括新生銀行、OJBC Co. Ltd、 Nippon Wealth Limited，以及其中7名 Nippon Wealth的時任董事清水哲朗、富田昌義、三浦清志、金森俊樹、小湊隆弘、長谷川建一、Andrew Shouhei Hoshino。

入稟狀指稱，原告與新生銀行分別持有OJBC6.5%和50%的股份，OJBC於2013年在香港成立Nippon Wealth，Nippon Wealth 於2015年開始營業，主要服務富裕階層的在港日僑，但開業後3年每年都虧損4000萬至5000萬港元。雙方後來對Nippon Wealth業務出現意見分歧。

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