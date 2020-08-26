氣膜實驗室準備就緒　政府指不會排出有害氣體

全民檢測將於下周二展開，政府表示，設於中山紀念公園體育館的臨時氣膜實驗室，經過約兩星期籌備，現已準備就緒，內地支援隊人員亦已熟習環境各就各位。特區政府檢測工作組組長、食物及衞生局常任秘書長(衞生)陳松青，與支援隊隊長余德文，聯同工作組組員和支援隊隊員，今日(26日)到現場視察臨時氣膜實驗室的準備情況和檢測程序的細節。

陳松青表示，特區政府衷心感謝中央政府對提升本港檢測能力的支持，為推行普及社區檢測計劃提供良好基礎。政府視察臨時氣膜實驗室後，確認各方面準備工作進度良好，有信心實驗室運作可順利配合普及社區檢測計劃的落實，並呼籲市民積極參與檢測計劃。

臨時氣膜實驗室已通過衞生署外部質量評估項目的評估，符合為政府提供新冠肺炎檢測要求。政府指臨時氣膜實驗室符合第二級生物安全水平的要求，並已採取相關感染控制措施，確保衞生，妥善處理廢物，不會排出有害氣體。

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