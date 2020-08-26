配合興建中九龍幹線　油麻地停車場11月起分階段停用

為興建中九龍幹線，有63年歷史的油麻地停車場大廈需拆卸。路政署公布，油麻地停車場將於11月起分階段停用，而明年元旦日起則永久停用，駕駛人士可改用位於港鐵九龍站附近的2個停車場。

路政署中九龍幹線的工程網站發通告交代油麻地停車場的停用安排。11月1日起，停車場第6至8層先停用；至12月1日起，第5層亦會停用；明年1月1日，停車場全面停用。

為配合停車場停用，運輸署將停車場的季度泊車票，改為雙月泊車票，而10至11月的雙月泊車票，由本月23日至下月3日接受申請。駕駛人士亦可改用海泓道停車場，以及年底啟用的海庭道停車場。

油麻地停車場大廈於1957年啟用，地面是油麻地公共圖書館，頂層曾用作入境處西九龍辦事處。該大廈中間樓層是停車場，共提供770個私家車泊位和76個電單車泊位，而加士居道行車天橋則貫穿該大廈部分樓層。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020