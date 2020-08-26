叔姪被揭6年前與對方伴侶假結婚　涉案2男女入境時被捕

一對分別居於澳門及內地的叔姪，被揭發分別與對方的伴侶假結婚，以協助姪兒一家三口取得澳門的居民身份資格。治安警表示，涉案內地男女於本月16日經關閘口岸入境時被截獲，2人承認虛假結婚，以涉嫌偽造文件被移送檢察院；至於該男子的叔叔及其女友至今仍身處內地。

治安警稱，案件由身份證明局轉介，經調查發現，一名47歲內地男子本已與1名43歲內地女子於1998年在內地結婚，並育有一名兒子，他們其後於2014年6月離婚，並於同年7月，分別與內地男子的63歲、為澳門人的叔叔，以及叔叔同居的63歲澳門女友於內地假結婚，並各自申請到澳門居留。

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