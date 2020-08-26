裝修工認毀交通燈候懲　同案設計師不認罪

去年8月5日有人發起全港「三罷」，出現破壞交通燈及堵路等行為。兩名男子被指於當日清晨時份，在獅子山隧道公路近大圍路段剪毀交通燈電纜，因而被控一項刑事毀壞罪。其中一名被告今天（26日）在沙田法院承認控罪，續准保釋至9月17日，裁判官下令他賠償15000港元給政府，並准他繼續保釋候懲，另一名被告則否認控罪，保釋候審。

兩名被告分別是裝修工人辛惠霖(27歲)，及設計師王潤琦(30歲)。控罪指，二人於2019年8月5日，在獅子山隧道公路與大埔公路大圍段交界路口剪爛交通燈電纜。辛今日承認控罪候判，王則否認控罪候審。

辛承認的案情指，當日清晨5時許，一名途人在香港文化博物館附近的巴士站，目睹兩名男子打開交通燈柱的金屬蓋，未幾有火花噴出，現場8個交通燈號關掉，途人遂報警求助。警方憑途人所描述上述二人的衣著，約於半小時後拘捕兩名被告，在辛的背囊內搜出剪鉗、六角匙、電筒及口罩等物品。警誡下辛保持緘默。機電工程署估算政府維修費為3萬港元。

辯方求情指，當日早上辛原本到大圍為客人進行裝修工作，惟駕車至案發路段停車食煙時，卻察覺現場交通燈故障，受好奇驅使才犯案。

辯方稱，辛的父親自他6、7歲時已放棄家庭，因此他從未見過父親，現與六旬母親相依為命，母親患有抑鬱症，在得悉他因犯事被捕，情緒失控，需入住葵涌醫院兩星期，辛為此感到自責及相當後悔，他願意為受他的行為影響的人致歉。

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