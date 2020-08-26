新冠肺炎：疫情持續　藝文界促政府快推第3輪抗疫基金

新冠肺炎疫情令本港經濟受挫，多個表演場地和電影院持續關閉，亦有多個大型年度藝術文化活動取消或延期。政府將推出第3輪防疫抗疫基金，有藝術發展局委員認為，政府早前推出的2輪抗疫基金對業界支援不足，同時亦欠持續，希望政府盡快推出「藝文界抗疫基金3.0」。

9位藝發局委員今午(26日)召開記者會，指藝發局在早前2輪基金中只獲發5千萬港元，自由身工作者亦只獲一次性的7500港元資助，認為金額是杯水車薪。

委員之一、音樂組主席周博賢認為，過去的基金資助不足以應付業界需求，除日常開支，藝術工作者亦面對租金問題，認為一次性的7500港元不足以應付，部分藝術工作者為生計而需要轉行，又指業界在申請資助時亦受規限。

另一委員、藝術教育組主席胡俊謙表示，政府早前為教育工作者提供補助，但不包括幼稚園和大學方面，又指不少藝術教育工作者是以自由身方式工作，受僱於不同學校，但課程疫情而取消，甚至新學年會停辦課程，變相手停口停，而疫情持續約七至八個月，但政府至今只有一次的資助，形容是杯水車薪，促政府支援。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020