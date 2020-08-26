駿洋邨準租戶周五取鎖匙　隔欄分隔檢疫中心

用作檢疫中心的火炭駿洋邨，將會分2批入伙，首批將是第4座（駿時樓）及第5座（駿湖樓），房屋署表示已完成修繕及驗收工作，並陸續發信給準租戶，第4及5座的準租戶將可於周五(28日)開始陸續辦理入伙手續和收鎖匙，並將設獨立通道及出入口予第4、5座住戶。

房署表示會以高身隔欄分隔檢疫中心（第1至3座）及駿洋邨其餘部分（第4、5座及駿洋商場），第4和第5座亦設有獨立行人及車輛出入口，居民可經這些獨立通道出入。往返檢疫中心的人士及車輛毋須進出第4及第5座範圍。

此外，房署指每天辦理入伙單位數目將不超過80戶，預計可於9月底為所有應約的準租戶完成辦理入伙手續。

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