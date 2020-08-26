教師騙考評局3780元表證成立　辯稱年薪逾百萬不在乎

路德會西門英才中學的助理校長陳耀輝 （Fred Chan），涉嫌向香港考試及評核局隱瞞他在現代教育擔任導師，獲委任為文憑試（DSE）英文口試的報到室主管，並藉此獲取3780港元酬金的案件，今天（26日）在東區法院續審，裁判官裁定欺詐罪表證成立。

被告陳耀輝（40歲）自辯時，供稱報到室主管工作辛苦，但報酬微簿，因為沒有合適的人選，才由他擔任。被告又透露他一年收入逾100萬港元，形容平日消費不菲，涉案金額不過是等於他「開支較差的酒飲」，故他從不重視該筆報酬。

被告現為助理校長，案發時是高級學位教師。他指自己曾任多項教育界公職，並兩度獲得教育局頒發傑出教員獎。

被告供稱當時學校要推薦教師兼任報到室主管，被告因兒子剛出生，故不願意擔任。惟他另外兩名同事因不善英語及學校位置偏僻，不便女士工作至天黑歸家，故最終由他擔任該職。被告又認為報到室主管工作有壓力，延長他工作時間，但每天報酬只有540港元，被告最終亦推卻其中兩天的主管工作，放棄獲得全勤出席的獎金。

被告又指，當時他月薪約7萬港元，連同副業一年收入逾100萬港元，更透露他是少數具資格的IB課程導師，他私人補習的學費每小時至少1500港元，故不重視該筆報酬。被告更笑言事後遭朋友揶揄「3780蚊，買場馬都唔止啦。」

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020