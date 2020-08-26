機場禁區改造成臨時採樣中心　內部照片曝光

亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心已於遷往機場禁區內的中場客運大樓。

自本月18日凌晨4時起，香港國際機場抵港人士須立即前往禁區內的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，至有檢測結果後才可辦理入境手續及取行李。衞生署的臨時樣本採集中心亦已於同日由亞洲國際博覽館，遷往機場禁區內的中場客運大樓。機場管理局今日(26日)在網上發布多張中場客運大樓改造成臨時檢疫中心的照片，讓市民一探內部神秘面紗。

由照片可見，中場客運大樓目前沒有航班運作，大樓內的座位、登機閘口、地氈，都被換成裝有新地板的樣本收集間、檢疫安排櫃位及一排排寬敞而保持一定社交距離的等候範圍等。

機管局表示，臨時樣本採集中心設於樓面面積約3.34萬平方米的中場客運大樓離港層，這次的改裝工程於兩星期內完成，涉及機場同業及相關政府部門超過250人的協助才能完成。

港府本月中實施在香港國際機場抵港人士的新檢疫程序，自本月18日凌晨4時起，由香港國際機場入境的人，抵港後須立即前往設於機場禁區內的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並留在該中心等候同日可完成的檢測結果，其後才可辦理入境手續和領取託運行李。而未能於同日取得檢測結果的人，於該中心收集樣本後即可辦理入境手續，隨後衞生署會安排他們乘坐專車前往等候檢測結果中心等候檢測結果。

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