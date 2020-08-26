兩女生否認堵路開審　拘捕警遭質疑即改口供

4名女學生涉嫌於去年11月11日在香港大學附近以雜物堵路，因而被控告一項在公眾地方造成阻礙罪。其中2人早前獲撤控以簽保守行為了事，另外2人則否認控罪。案件今（26日）在東區法院開審。警員出庭作供指向被告宣布拘捕後將她帶上警車帶返警署調查。辯方盤問時質疑其供詞錯誤，警員隨即改口供，稱當時有人在大樓上向地面掟雜物，為顧及同袍和被告的安全，把被告先押上警車才作拘捕警誡。

控罪指，盧在思（20歲）和李穎芯（21歲）於去年11月11日，在香港連同其他身份不詳人士，陳列或留下交通錐、水馬、垃圾桶及其他雜物，對在公眾地方的車輛，即薄扶林道行車路上行駛的車輛，造成阻礙、不便或危害。

負責拘捕的警員梁嘉承供稱，當天他乘警車途經薄扶林道，發現一群黑衣人正在馬路上設路障，於是下車繞過欄杆衝到對面馬路作追捕。之後他發現盧已被制服，遂將她拘捕帶上警車。

盤問時，辯方質疑梁根本無看見有人堵路，因當時已有另一輛警車已抵達上址，黑衣人見狀已即時四散逃去。梁不同意辯方的說法，強調要目擊堵路情況，只是沒有注意盧是否身在其中。

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