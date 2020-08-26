警將軍澳打擊無牌抽獎活動　拘2男女檢日用品現金券

警方早前接獲投訴，指將軍澳區一街市懷疑在未有申請推廣生意競賽牌照的情況下，舉辦抽獎活動，顧客只要利用電子消費滿一定金額後，即可換取抽獎機會，有機會獲得日常用品或現金券等獎品。

將軍澳警區雜項調查小隊，於上周一(17日)派員喬裝放蛇，拘捕一名姓沈(24歲)女職員，該女職員涉嫌違反《賭博條例》第9條。警員經初步調查後，在今日(26日)再於區內拘捕一名姓霍(37歲)的男負責人，涉嫌違反《賭博條例》第九條。被捕男女已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。行動中，警員檢獲抽獎工具、白米、清潔劑及現金券等。

根據香港法例148章《賭博條例》第9條，任何人如籌辦、組織、經營或管理非法獎券活動，或以其他方式控制非法獎券活動，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款50000港元及監禁7年。

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