侍應身懷工具被控意圖毀壞　法庭質疑檢控基礎

25歲男侍應於去年9月8日在中環遊行集會途中，被警員截查搜出螺絲批、鎅刀及剪鉗等物，因而被控一項管有物品意圖損壞財產罪。案件今（26日）在東區法院再訊時，控方同意撤銷起訴並以簽保守行為方式了事。法庭下令被告自簽1000港元守行為12個月，期間須保持社會安寧及良好行為。

控罪指，25歲被告陳家成於去年9月8日，在中環上亞厘畢道及下亞厘畢道交界，保管一把螺絲批、一把鎅刀及一把剪鉗。

案情顯示，當天有人發起中環區的遊行集會。警方派駐警員沿途巡邏，有警員獲告知要截查黑衣人。及後警員截查穿藍色恤衫的被告，並在他的斜背包上搜出螺絲批、鎅刀及剪鉗等工具。

裁判官質疑控方檢控基礎，因案情中沒有指出被告攜帶涉案工具的意圖，或因何事而遭警員截查。控方解釋因被告在示威現場被截停又未能作合理解釋，故推論被告有意圖犯案。

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