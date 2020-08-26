政Whats噏：邵家臻浸大辦公室月尾交吉　書籍多到要放迷你倉

邵家臻已經將辦公室收拾得一乾二淨。

因違法佔領而被判囚8個月嘅社福界議員邵家臻，上月底正式收到浸會大學通知，新學年不獲續約，現有合約將會喺呢個月尾結束，佢話下個星期一(31日)就要交回辦公室鎖匙同職員證，到時會返學校辦理相關手續。

邵家臻喺浸會大學擔任教職十多年，咁長嘅歲月當然累積唔少書籍喺辦公室裏面，依家要離開就要想辦法搵地方安置大量嘅書籍。邵家臻話搵咗搬屋公司幫手，用咗13個紙箱入起啲書，然後貯放喺迷你倉度裏面，至於不時要拎上手重溫嘅書籍，就攞左返立法會。佢又話早前搞咗個活動，將部分書籍送畀浸大同本地大學社工系嘅學生，希望自己就算唔再教書，都可以同年輕人分享餘溫。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020