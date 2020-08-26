楊潤雄明晤中小學校長代表　學界倡9月中分階段復課

中小學將於下周二復課，惟至今面授課堂何時恢復仍是未知之數。教育局局長楊潤雄明(27日)下午將會見中小學校長代表，商討復課及中小學在家學習的安排。消息人士透露，教育局有意分階段復課，學界則傾向讓準備應考文憑試的中五、中六，以及中一新生率先復課，並讓校方彈性決定上課時間。

消息指，教育局明日將與校長會等學界代表開會，預料會討論開學及恢復面授課堂安排，而教育局早前表明會在復課前兩周通知校方復課安排，意味着最快9月中旬復課。有學界人士指，若疫情持續放緩，學界普遍傾向在9月中逐步恢復面授課堂，並率先讓中一、中五和中六返校，以減少學校人流，但希望教育局不會規限上課時間，以免中六學生沒有足夠時間準備明年開考的文憑試。

至於有部分學校借用作全民檢測的檢疫中心，消息指，學界亦關注相關學校會否「一做完(檢測)就還原到」，希望教育局能給予空間讓校方自行調節，不會「一刀切」，讓這些學校可以延後復課安排。

教育局證實明日將與中小學議會及校長團體會面，關心學校在9月1日開學後，學生在家學習的安排，以及聽取學界對日後恢復面授課堂的意見，預料不會即時作出決定。 局方重申，正密切跟進疫情的發展，以及聽取專家的醫學意見，有復課決定時會預早公布及通知學校，給予充足時間作好準備。

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