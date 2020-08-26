警旺角冚賭拉6人　5賭客涉違禁聚令收告票

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（26日）下午展開代號「蓄勢」（FULLBOOM）的打擊非法賭博行動，突擊搜查旺角上海街473號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。

警方於單位內共拘捕6人，其中一名49歲姓陳本地男子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外5名賭客，分別是2名本地男子及3名本地女子，年齡介乎32至55歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，5人同時涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》（第599G章），警員遂向該5名男女發出定額罰款通知書。行動中，警員檢獲兩部釣魚機、兩部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及賭款約1,000元。被捕人士現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

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