扮內地官員騙長者366萬　31歲女食髓知味終落網

警破假扮內地官員電話騙案，拘31歲女子。東九龍總區重案組第3隊署理總督察沈灝旻表示，在今年8月初，一名80歲老婦收到一名自稱為內地官方人員來電，指事主在內地干犯一宗洗黑錢罪行，要求事主交出銀行資料及個人資料。至8月中，該名自稱為內地人員帶同事主到其有儲蓄戶口的銀行分行，開設網上理財戶口，騙取銀行密碼後將金錢轉走。其後事主發現銀行戶口內的366萬港元被轉走，騙徒則向事主訛稱資金會作調查之用。

直至昨日(25日)早上，騙徒疑食髓知味再次帶同事主到九龍灣一間銀行開設網上理財戶口，銀行職員感事有蹺蹊，報警求助。警方到場了解後，以涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」罪拘捕一名31歲姓黃女子，涉及金額為港幣366萬港元。案件交由東九龍總區重案組跟進，女子現正被扣留調查，不排除有更多人被捕。

沈表示內地執法人員不會要求市民提供個人資料，亦不會要求市民協助查案。據悉，受害人為退休人士，被騙金錢為個人積蓄，並無相關業務在內地。

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