修例風波：831事件半周年衝突　警再拘5人包括休班輔警

今年2月29日是港鐵太子站「831」事件半周年，當日旺角及太子一帶再爆警民衝突，至翌日凌晨仍未平息，警方共拘捕71男44女(15至54歲)，當中5名男女(16至28歲)其後拒保候查，獲暫時釋放。西九龍總區刑事部人員經進一步調查及徵詢法律意見後，昨日(25日)及今日(26日)在全港多區拘捕該5名男女。

警方已落案控告一名男子(23歲)一項「在公眾地方行為不檢」、一名男子(28歲)一項「藏有攻擊性武器」、一名女子(27歲)一項「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」及一名女童(16歲)一項「藏有工具可作非法用途」。案件將於明日(27日)下午在九龍城裁判法院提堂。其餘一名男子(21歲)被控一項「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」，案件將於9月2日下午在九龍城裁判法院提堂。據悉，該名23歲被捕男子為任職中學教師的休班輔警，駐守觀塘警署。

另外，一名47歲被捕男子現被控一項「盜竊」，案件將於9月2日下午在九龍城裁判法院提堂。警方強調非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊定必嚴正處理。

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