疫情未穩安全成疑　樂施毅行者延至明年1月舉行

新冠肺炎疫情持續，「樂施毅行者」今日(26日)於其社交網站宣布，由於疫情發展及禁聚令措施仍存在不確定因素，決定將原定於11月舉行的賽事，延至明年1月29日至31日舉行。

該組織表示，經過多月來的詳細評估及慎重考慮，在研究後備方案時，擔心參加者在缺乏充裕的時間操練及周詳的支援補給計劃下，影響參加者於原定活動當日的狀態和安全，加上用作舉辦活動的麥理浩徑，未來幾個月只餘下1月29日至31日可供活動之用，遂決定將賽事延期。

除籌備工作外，該組織亦擔心參加者在疫情下缺乏充裕的時間操練及周詳的支援補給計劃，會影響參加者於活動當日的狀態和安全，加上考慮到支援隊伍及義工的安全，決定將活動延期。

至於明年1月活動的相應改動、捐款、隊伍名額等安排，該組織會繼續留意疫情發展及評估風險，於9月中旬公布。

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