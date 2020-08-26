政Whats噏：電子支付未普及　議員促政府加快推動

雖然本港近年電子支付不斷增長，但始終未能廣泛使用，就算疫情肆虐嘅當下，避免錢銀接觸嘅電子支付雖較為衞生，但現金仍然係市民最常用嘅交易媒介。有議員認為政府推廣不足，市民無法善用電子支付，認為財經事務及庫務局應把握時機大力推廣，令更多市民及商戶參與。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)提到，其實香港有唔少電子支付平台，但唔知點解就係無法普及，反觀內地就非常成功。可能有人話八達通已經可以做到曬所有嘢，不過Tony就講到，事實上八達通多年來都係「食老本」，完全無任何進步。另外就係金融管理局早已設立嘅「轉數快」支付平台，至今使用量都係集中喺個人對個人支付，涉及商業用戶就佔好小部分。

Tony唔明白點解「轉數快」始終無法普及，其實當中都有唔少好處，好似毋須任何特定儀器，就可透過電話號碼、電郵、二維碼，24小時進行付款及收款。究竟係開戶過程複雜，定還是太多人唔識用？但無論點都好，佢認為政府都有責任搵出原因，再對症下藥，又話財庫局應聯同金管局推廣使用電子支付，建議招聘目前搵唔到工嘅年輕人，培訓佢哋到唔同嘅街市同小商戶講解，協助開設轉數快帳戶，並幫助購物市民使用。

當然政府亦應牽頭，以「轉數快」結帳，避免發出支票、郵遞失誤等問題。喺採購、工程同顧問等項目付款時，政府就可加快向商家同企業付款，令資金鏈流動更有效率，如此一來，其他商家同企業都可能會跟從。總言之，加快無接觸式電子付款，就降低感染機會，未嘗唔係一個好嘅防疫措施咁話，仲可以幫助提升交易，令經濟喺疫情之下都可以健康增長。

金融業議員陳振英同樣認同疫情下，政府要把握機會，加快推動電子支付，以減低錢銀轉手帶來嘅細菌滋生。佢指出，今時今日仍有唔少中年及老人家抗拒使用電子支付，明白呢批人可能擔心電子支付有風險，所以陳認為要佢哋願意踏出第一步，就必需要佢哋肯「試用」，亦都建議可以搵多啲推廣大使，喺人流較多嘅政府建築物做推廣、試用，畀市民習慣及有信心使用最為重要。

其次，政府要推動電子支付，就應該加大誘因，陳以「轉數快」為例，「轉數快」背後近乎無任何誘因，其實好似八達通、信用卡等背後都有綑綁唔少商業利益，政府想要去推廣，就必需先畀一筆錢出來，吸引商戶使用，而非收取手續費，若果唔提供些少甜頭，又點會令人踏出第一步呢？