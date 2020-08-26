黃國賢獲委任為理大副校長　9月1日生效

理工大學宣布委任黃國賢為副校長(教學)，任期由9月1日起生效，將負責大學教學事務的策劃及發展工作，主力制定及執行學術規劃計劃書，帶領團隊發展及提升課程質素，以及制定大學學術質素保證的政策和計劃。

黃國賢現任理大暫任副校長(研究及創新)、潘燊昌應用化學勵學教授及化學科技講座教授，同時擔任化學生物學及藥物研發國家重點實驗室主任。

理大校長滕錦光說，黃多年來在大學擔任多個重要崗位，在教學領域累積了豐富經驗，並表現出卓越領導能力，對大學教育未來發展高瞻遠矚，深信他將帶領大學在教學領域再創輝煌。

加入理大前，黃曾於政府化驗所任職化驗師3年。1990年，黃獲聘為理工學院應用生物與化學科技學系講師，並先後於大學不同崗位擔任管理職務，包括：應用生物及化學科技學系系主任(2005-09年)、應用科學及紡織學院院長(2008-15年)、協理副校長（科研支援）(2016-20年)，及於今年3月起擔任暫任副校長(研究及創新)。

黃國賢在香港大學取得博士學位，同時是英國皇家化學學會會士。

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