百佳今與政府商討優惠方案　針對弱勢社群派現金券

屈臣氏集團(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲承認，旗下百佳超級市場在疫情下銷售額確有增長，惟開支增逾30%，加上疫情、市場情況及其他國家內部需求，不少入口產品來貨價及運費大幅上升，已盡量承擔上漲成本，以維持穩定零售價。她透露，百佳將會申請第2期保就業計劃，並會針對弱勢社群派發現金券，數目仍在構思中，減價未有定案，今日(27日)將與政府磋商細節。

百佳在第1期保就業獲批1.6億港元工資補貼，承諾受薪僱員8200多人。政府規定2大超市如申請第二期保就業計劃，須在9至11月期間向顧客提供減價優惠或派現金券。倪文玲表示，政府並無預先知會減價的規定，百佳願意配合以起帶頭作用，推動其他零售業減價。百佳現時每周有逾2000件產品減價，政府未就減幅提供明確限制，會與政府商討可行方案，並強調現時無意裁員。

她表示，優惠方案會針對長者、低收入家庭及殘疾人士，經香港基督教女青年會派發現金食物券，下月試行，為期3個月。她認為現金食物券較直接，盡量讓弱勢社群免費換取指定類別食品及日用品，但全民派發則有困難。

為振興零售及飲食業，百佳將推出易賞錢18區消費獎賞計劃，聯繫全港超過2000個商戶，並將捐出180萬個屈臣氏自家品牌口罩獎賞顧客。她透露，屈臣氏現有7條成人口罩生產線，1條中童口罩生產線正準備投入服務。

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