保就業無助打工仔保飯碗　有公司獲補貼後裁員

保就業計劃規定僱主在獲得補貼的6至8月期間不可裁員。

保就業計劃無助打工仔保飯碗！政府豪花810億港元推行補貼僱主支薪的保就業計劃，第二期即將於本月31日開始申請，但計劃屢被揭有公司獲得補貼後，仍要求員工放無薪假等問題。本報更接獲有打工仔反映，有零售公司獲政府補貼800多萬港元後，不但要求員工減薪及放無薪假，更大裁員，員工在疫情下痛失飯碗，狠批計劃非常失敗，只保僱主不保就業。

主要提供免稅品、奢侈品、旅遊必需品和餐飲服務的一間旅行零售公司，在歐洲、亞洲等地設有多間分店，其中在香港國際機場亦經營禮品店。根據政府上載的保就業計劃僱主名單，該公司在第一期計劃中獲批885萬港元補貼，承諾受薪人數313人。

有女員工向本報稱，自2018年底加入公司，在會計部工作一年多，惟在今年7月中被即時解僱。解僱信中解釋，該公司面臨商業困難，以及持續進行的社會不穩及疫情影響，與其工作表現無關。她指自己並非唯一被裁的員工，自6月起已留意到最少數十名同事先後回公司取「大信封」後離開，涉及飲食、時裝等部門員工。她質疑，該公司申請保就業計劃後，獲批800多萬元補貼，卻在6至8月期間不斷裁員。

她又透露，一眾員工自3月起減薪，普通員工減薪1成以下；經理級減薪約2成半。員工又要放無薪假，以她為例，自4月起平均每月只有數日工作，月薪大跌逾6成，由約3萬港元減至僅1萬港元。她坦言，經濟不景，搵工困難，一個月內寄出10份求職信都無回音。她已向保就業計劃秘書處投訴。

本報曾就事件電郵及致電涉事公司，但該公司均無回覆，其中電話轉到留言信箱，惟信箱已滿，未能留言。

保就業計劃規定僱主在獲得補貼的6至8月期間不可裁員。計劃秘書處回應說，若僱主於補貼期間任何一個月的受薪僱員人數有所減少，並低於承諾受薪人數，或未有將工資補貼全數用於支付僱員薪酬，政府會向僱主收取罰款，以及收回全數或部分已發放的補貼。

截止本月21日，該處收到490宗舉報，已向勞工處及海關轉介62宗個案，另有6六宗涉及僱主強積金供款的投訴個案已轉介予強積金管理局。

議員譚文豪認為，計劃沒法確保僱主不會強制僱員放無薪假或扣薪，政府應重新考慮設立失業援助與就業不足津貼，為今年1月起遭解僱、扣薪或需放無薪假的打工仔提供每月現金津貼，為期半年。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020