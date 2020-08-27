何志平專欄：四面受敵

去年年中，一個四十多五十歲的白種人律師從加利福尼亞洲被紐約南區檢控室抓來了大都會看守所。「阿廷」（假名）是意大利裔美國人，是專門處理控訴政府和官員的一所大律師行的負責人，並常在電視電台節目上亮相評論法律案件，及在各大報章撰稿及接受訪問，也算是曝光率高的知名人士。

最近阿廷人氣急升是因為他在二○一八年代表成人電影女演員斯託米‧丹尼爾斯對特朗普提出的訴訟；同一年，當特朗普提名他的支持者布雷特‧卡瓦諾為最高法院大法官時，阿廷發表書面聲明，指控卡瓦諾在高中時的舞會中，在女孩子的飲料裏「加料」，目的是為了讓女孩子喝醉後被輪姦。最後阿廷被控訴多項商業稅務及其他的罪名。

阿廷新來報到，便受到了英雄式的歡迎和對待，很多住客都希望跟他拉上關係，得到他的免費法律意見和指導，阿廷閒裏悶着也願隨眾意的略加指點。

阿廷是我的鄰居，在同一小區層裏，又或是那裏確實甚少有識人士與他交談，常找着我談東說西。不管怎的話題，最後總是離不開特朗普。印象最深刻的是他對特朗普的評價：他是一個標準的無賴、空心、無腦、臉皮厚。百分之九十五的時候他是個白癡，但餘下的百分之五時候，他是魔鬼天才！

有一天，午飯後我們一起看有線新聞網電視節目，剛在播放特朗普的前私人律師邁克爾‧科恩的公聽發言。科恩是因為特朗普「通俄門」事件的獨立調查而跟着被起訴逃稅，向國會撒謊，欺詐銀行和違反競選財務規章等多項罪名。

科恩的表白很具爆炸性，他說：十多年來，我一直是特朗普的得力左右手，為他處理棘手的事，和被他信任的人。我的主要任務是要製造一個假象幻覺，掩飾特朗普的真正面目。其實特朗普是一個恒常謊話連篇的一個騙子，是個絕對不能相信的小人。當他說「不是問題」的時候，問題卻確實很大；當他說「這一定會成功的」，而這事實上就是不成功；他說他在乎你，而他絕不理會工人階級的死活；他說經濟一定會反彈向上，「只有我這一個人才能解決」，都是錯誤毫無根據的；他說他擁護執法和秩序，但是為他競選工作的每一個人都被抓和被起訴……。

這極震撼性的一席話把阿廷樂得搔首抓腮。他馬上拉着我補充的說：你可知道嗎？在美國， 我們有「政治行動委員會」（PAC：political action committee），由企業、勞工或其他特殊利益集團組成的私人民間實體，可以籌集資金用於支持政黨或競選活動。成立於二○一○年的 《美國大橋21世紀》 就是規模最大的這樣一個組織，專門研究、跟蹤共和黨的秘密議程和動向。二○一七年，《美國21世紀大橋》更創建了一個新的「特朗普戰鬥室」，特別針對特朗普和共和黨，從而為民主黨人在二○一八年的中期選舉中重新掌權奠定基礎。今年（二○一九年），《 21世紀美國大橋》更會將力量聚焦於奪回州議會，和眾議院的多數席位，贏得州長官邸，奪回參議院，而最重要的就是，把特朗普從白宮中踢出去！

毫無疑問的，阿廷就是「21世紀美國大橋」的中堅分子。

我站起來，拍拍阿廷的肩膀說：祝你好運！

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