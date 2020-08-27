東方日報A1：7.21暴動拘林卓廷　7.6光復屯門拉許智峯

元朗721事件有新進展！警方昨突擊拘捕民主黨議員林卓廷等十三人，全部涉及暴動罪，是首次有非白衣人士被捕。消息指事件非單向性，而是雙向性，有人當晚曾以言語挑釁及扮作現場指揮激發事件。警方昨指，若有人於非法集結時以威嚇暴力影響社會安寧，已觸犯暴動罪，而事發時「雙方勢均力敵、旗鼓相當」；又不點名指林「唔存在他直播就可以免責」；而林與另一民主黨議員許智峯亦涉去年七月六日屯門遊行被捕，由於林涉兩案，故警方昨共拘捕十六人。

警方於昨早六時許採取拘捕行動，先到林卓廷的住所，指林涉及兩宗案件，包括元朗721事件及去年七月六日的屯門遊行，林得悉被捕後，指警方將受害人當成被告。據悉，林被帶往大埔警署，而許智峯則被帶返上水警署，部分被捕人士昨晚被通宵扣查，其中許昨晚報稱不適送往北區醫院，其後返回上水警署繼續接受調查。

新界北總區刑事總部高級警司陳天柱昨表示，警方在元朗721事件再拘捕十三人，職業包括議員、銀行副總裁、社工、倉務員、廚師及報稱無業者，當中有人有黑社會背景。當日發生事件分成四部分，包括下午三時左右於鳳悠北街及雞地；同日晚上十時四十分於西鐵元朗站襲擊；以及凌晨發生於英龍圍及南邊圍附近打鬥事件。

被問到林卓廷稱自己原告變被告，陳表示，從來無說明誰是原告或被告，如案件達到檢控標準便會提出檢控；又謂：「無論你報警、開記招、在社交媒體貼文、攞政治紅利，都與他當時的行為無關」，總之犯法就要承擔責任。

陳又指，當晚有直播片段聲稱拍攝當晚元朗站的情況，曾經中斷，看不到全面事實，令人誤會事件屬「無差別襲擊」，警黑勾結指控亦屬子虛烏有；至於防暴警被指去年與持武器的施襲者「搭膊頭」，陳解釋是指令白衣人離開，被別有用心人士指屬勾結。另警方被指遲遲才到達元朗站，陳指，警方當晚用了十八分鐘到場，「當初講卅九分鐘，因當時未掌握閉路電視情況。」

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