探射燈：漠視傳媒團體意見　部門舊調重彈敷衍

柯創盛指政府亦應多聽民間意見，盡快就東方精準的報道和建議作深入研究，以紓緩問題。

良策當前，有助在多方面推動本港作更好發展，但相關政府部門對有關建議的回應只是舊調重彈，未見會作積極跟進。議員批評政府過往在政策研究和倡議上，都沒有重視不同民間團體或媒體的意見，促政府要回頭是岸。

就善用棕地、空置工廈等問題，發展局發言人只重申，規劃署正分階段檢視450公頃具較高可能發展潛力的棕地，另在過渡性房屋項目中，亦有利用現有棕地改作過渡性房屋；政府在2018年決定重啟活化工廈計劃，透過一系列新措施，有效運用現有工廈，善用土地資源。關於明日大嶼，則繼續強調為確保中長期持續的土地供應，現階段是爭取展開研究，並非要立即展開填海工程。

工業邨用地方面，創新科技署發言人則指，香港科技園公司已將工業邨內餘下的土地納入其發展計劃，以配合政府推行的「再工業化」發展政策。

就設置魚骨形碼頭及泊位的建議，海事處發言人則指，魚骨形停泊位要做到能相容所有不同大小的船隻，而又不佔用本來可供其他船隻使用的空間，並不切實可行。

而2013年曾有團體有類似的建議，並向城規會申請在白石角毗鄰科學園空地及對出吐露港海面改變用途，諮詢過程中，有意見表示該建議會造成噪音、環境污染等問題，城規會最後未有批准該申請。

另外，有關多功能多層停車大樓的建議，運輸署發言人則指，按照「一地多用」的原則，該署正積極探討在合適的「政府、機構或社區」設施、公共休憩用地及公營房屋項目加設新的公眾停車場。另一方面，就私人發展的項目，該署會視乎技術可行性，以及在不影響土地發展潛力的前提下，建議於私人發展項目提供公眾泊車位。

議員柯創盛指，民間意見有助喚醒政府的思維，當局更應盡快就東方精準的報道和建議作深入研究，以紓緩問題。政府亦應多聽民間意見，而非抱「啱聽就聽，唔啱聽就唔聽」的態度處事。

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