探射燈：施政逆民意差無可差　特首民望每況愈下

政府民望近年每況愈下，日前發表的民意調查報告更顯示，70%人反對特首林鄭月娥任特首、對政府不滿率高達65%、對政治狀況的滿意淨值高達負68%。有學者批評政府摸不清甚至不理民意，以致作出和民意相違背的政策，都是導致其支持度低的原因。

香港民意研究所早前成功以電話隨機訪問逾千名位市民，結果顯示特首評分只有26.8分；反對林鄭出任特首的比率高達70%，民望淨值為負46%，而在特首負數評分實驗的評分更為負420.3分。此外，有53%受訪者給特首0分。

「自以為是，以為自己知道好多嘢去推啲政策，覺得啱就得囉，少去摸得準民意。」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，政府忽視民意以致其民望長期低殘。以土地問題為例，他指香港本身好多地，但政府或怕觸動某些利益，而偏偏不好好利用土地資源，「邏輯上係講唔通」。他又批評政府不論在抗疫、基建等表現上都顯得無能，都令市民徹底失望。

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