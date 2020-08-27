探射燈：東方獻良策奉藍圖　港府教而不善懶得做

政府冥頑不靈，良策落實無期！東方報業集團（下稱「東方」）一直致力向當局籌謀獻策，單是今年已先後就土地短缺、遊艇泊位不足，以及停車場需求等數大急需解決的議題作深入報道，同時呈獻全方位藍圖設計和完善建議，精準指出現時問題所在，促政府研究實施，改善民生。可惜當局仍對相關建議無動於衷，議員和關注團體炮轟政府不求上進、教而不善！

東方過去所獻良策眾多，針對港人最關注的土地問題，今年初就動用人力物力，搜集資料並往現場航拍視察，找出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地可作發展，而不必一意孤行發展「明日大嶼」計劃。雖然「大把土地」的證據擺在眼前，惟當局至今仍無作跟進，亦無意叫停「明日大嶼」，令人費解。

今年6月，東方深入探討遊艇泊位不足問題，視察本港多個水域，發現多處泊位問題叢生。東方更發現大埔吐露港海灣位置甚適合設置魚骨形碼頭及泊位，並配以精細藍圖，詳述箇中細節，展示該處可讓大量船隻停泊，碼頭內設備齊全，除設有綠化帶還有多層會所等，業界認同建議助紓緩泊位供求緊張情況，惟當局卻零跟進。

「東方成日畀一啲好嘅意見政府，但政府都係唔聽，真係教而不善，好多時都係問題積壓咗好多年都唔去改，不思進取囉。」議員葛珮帆批評政府處事不求上進，以東方獻藍圖建議全港覓海灣設置魚骨形碼頭及泊位為例，她指自己亦跟進遊艇泊位問題多年，深知道本港遊艇泊位非常之不足，尤其超強颱風山竹襲港時更反映問題嚴重性，不少船因缺乏適當泊位而被吹爛，但她跟進問題時，當局卻辯駁泊位未見不足，反舉例長洲或一些偏遠地方仍有閒置泊位，她直言船隻根本不會往該些地方停泊，或打風時根本無法駛往。

葛珮帆又指，土地、房屋亦是香港一個很嚴重的問題，問題存在多年，政府一定要努力去開拓土地方能解決，但相關工作卻進行得非常緩慢，她說：「依家成日都有啲市民問我話『又話冇地起樓？嗰度有地又唔見起任何嘢？』大家都唔明點解政府做嘢咁慢同咁官僚囉。」

「棕地、熟地、乜地都好，就係最快去推動社會經濟、土地發展，如仲要去假大空做『明日大嶼』，就好大問題。」議員石禮謙批評，政府問題是「唔知自己做緊乜嘢，煮到埋嚟就食」，只是跟進計劃去做，未有與時並進。他指出，本港有大量農地、棕地以至郊野公園邊陲用地等可作發展，亦可將舊工廠、公屋重建以增加土地，質疑政府為何不用現有的地，而要耗費巨資推「明日大嶼」。他表示早前政府或有充足盈餘，但經過近年的騷亂、社會分裂、疫情，財政狀況已大變，直言「唔可以揸住本天書睇到老」，要有好的策略，配合現時情況去發展。

早前東方再就停車場需求問題獻策，再獻藍圖倡建一站式停車大樓，集泊車、餐飲、消閒娛樂於一身，紓緩泊位需求，當局同樣未有跟進。「政府思維係多做多錯、少做少錯，唔做唔錯！」「廿三萬監察」發言人王國興批評，政府對東方的建議並非採取積極態度。他贊同東方提出的一站式停車大樓的建議，極切合香港地小人多，交通、樓宇密集環境，以解決泊位不足問題。他指內地亦已很先進，可在有限空間提供多元化電腦泊位服務，香港卻落後到根本不能作比較，政府如此保守、官僚的思維，更不能令香港進步發展。

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