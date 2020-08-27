網民熱話：揚州炒飯暗藏生猛曱甴？　事主高呼：仲識郁㗎

發現外賣飯盒被「加料」，立刻冇晒胃口是必然。有網民前日（25日）在Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」貼文，指外賣一盒預先製作的盒裝揚州炒飯，回家進食期間，竟在飯內驚見一隻生猛曱甴，大吃一驚之餘亦高呼：「仲識郁㗎」。

從網民Eva Ho上載的相片可見，一隻曱甴混合在炒飯中，事主聲稱，炒飯是從黃大仙一間超市買入，當回家「扒兩啖」後，竟然發現一隻曱甴，就算飢腸轆轆，相信亦令人難以下嚥，不過最令人震驚，卻是曱甴當時仍是活生生，「仲識郁㗎。」

有網民看過事主貼文亦大表吃驚，「拎去食環兼去洗胃吧。」亦有人戲謔稱是新鮮的證明，「嘩，好新鮮」，「豐富蛋白質，以形補形。」

網民有話說：

Kar Lok Lau：加餸！

詩萍妹：打咗個冷震

Carson Ko：大鑊。我成日買嚟食呀

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