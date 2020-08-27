港島交通日發逾3400張告票　拖走6車

警方昨日（26日）舉行港島總區交通日，透過嚴厲執法，確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。

港島總區交通部聯同港島各警區人員，在區內多個交通黑點採取執法行動。行動中，警方共拖走6輛造成嚴重阻塞的違泊車輛及發出3425張定額罰款通知書及29張傳票，其中3162張定額罰款通知書涉及違例泊車，餘下則涉及其他交通違例事項。另外，警方偵測到37輛車輛超速，稍後會向相關司機發出傳票。

警方會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路安全及暢通。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020