社交距離措施周五起放寬　包括重啟晚市堂食　為期7日

第三波新冠肺炎個案有所回落，政府早前宣布周五(28日)起將放寬社交距離措施，今日(27日)正式指明刊憲，包括放寬晚市堂食，容許食肆營業至晚上9時並維持2人一枱。放寬措施將由周五零時零分起生效，為期7天，直至9月3日。

政府就《預防及控制疾病規例》指明刊憲，正式公布放寬已實施逾月的社交距離措施，於周五起放寬晚市堂食，容許食肆營業至晚上9時並維持2人一枱，可重開戲院、美容院及部分涉及較少身體接觸的戶外運動場所。至於遊戲機中心、浴室、健身中心、卡啦OK、按摩院、泳池等繼續需要關閉。

而2人禁聚令繼續生效。至於「口罩令」亦得以放寬，容許市民在郊野公園和特別地區內的戶外公眾地方，以及在戶外做運動時可以不佩戴口罩。

食物及衞生局表示，疫情於未有有效療法及疫苗前將會持續，市民須接受社區內會不時出現零星個案及群組，政府會在疫情受控的前提下，按最新疫情發展及風險評估，以有系統方式逐步及有序地，分階段放寬社交距離措施，以達致重啟社交及經濟活動的目的，政府強調一直採取張弛有度的策略，因應疫情發展而調整有關措施，亦會繼續與不同行業緊密溝通，聽取對防疫措施的建議。

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