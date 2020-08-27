再有沙灘發現藏狗屍膠籠　兩日內第二宗

昨日赤柱黃麻角徑一石灘發現載有狗屍的寵物膠籠。

再有藏狗屍膠籠擱淺沙灘。今早(27日)7時40分，南丫島大灣肚沙灘，有市民發現沙灘上有兩個膠籠，內有多具狗屍，遂報警求助。警方到場調查，證實籠內有9具狗屍，正通知相關部門跟進。

連同今日個案，本港一連兩日發生藏狗屍膠籠擱淺事件。昨午(26日)12時許，赤柱黃麻角徑香港海事訓練隊銀禧中心對開石灘，一名建築工人在上址休息散步期間，在石灘發現一個寵物膠籠，好奇下查看，驚見籠內3具狗屍，屍體全身濕透發脹腐爛，報警求助。初步不排除有走私客在逃避海上執法人員追捕期間，將裝有寵物的膠籠棄於海中，連累狗狗無辜枉死。

因海關聯同警方於上周五(21日)在大嶼山以南搗破走私案件，檢獲貨物及12隻同樣植有晶片、被困在狹窄膠籠的狗隻，警方不排除有人逃避執法人員追捕期間，將裝有寵物的膠籠拋落海，導致困於籠內的狗隻被活活浸死，隨海水漂流至赤柱，惟確實原因仍有待調查確定。

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